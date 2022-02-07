Челябинск, , 17:26 — REGNUM В Челябинске прокуратура Советского района поставила на контроль ход следствия по уголовному делу о нападении собаки на ребёнка. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура

Ysia.ru

Установлено, что владелец собаки не должны образом осуществлял контроль за своим животным. Это привело к нападению собаки на 7-летнего мальчика. Ребёнок получил рваные раны лица.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 6 февраля. СКР возбудил уголовное дело.

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