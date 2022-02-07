Прокуратура заинтересовалась нападением собаки на ребёнка в Челябинске
Челябинск, 7 февраля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратура Советского района поставила на контроль ход следствия по уголовному делу о нападении собаки на ребёнка. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ysia.ru
Прокуратура
Установлено, что владелец собаки не должны образом осуществлял контроль за своим животным. Это привело к нападению собаки на 7-летнего мальчика. Ребёнок получил рваные раны лица.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 6 февраля. СКР возбудил уголовное дело.