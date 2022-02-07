Нарьян-Мар, 7 февраля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В аэропорту столицы Ненецкого автономного округа и сельских посадочных площадках закрыли пункты ковид-контроля. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Chity-for-games.ru Аэропорт. Нарьян-Мар

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«Теперь по прилёте не нужно предъявлять результаты ПЦР и QR-коды. Решение приняли на оперативном штабе. Аргументы очень простые. Сегодня распространение идет внутри города. Из других городов болезнь практически не завозится!», — написал губернатор.

Вместе с тем, по данным оперштаба, за прошедшие трое суток в НАО зарегистрирован 321 случай COVID-19. На лечении находятся более тысячи жителей округа.