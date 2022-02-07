Брюссель, 7 февраля 2022, 17:22 — REGNUM Переговоры о том, чтобы нарастить поставки в Европу газа из США ведутся руководством ЕС, сообщает 7 февраля Reuters. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что Брюссель ведёт переговоры не только с Вашингтоном. Эта темы обсуждается также с Норвегией и «с другими поставщиками газа».
Напомним, аналогичная информация — о переговорах по газу США между ЕС — поступила 4 февраля из Белого дома.
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