Брюссель, , 17:22 — REGNUM Переговоры о том, чтобы нарастить поставки в Европу газа из США ведутся руководством ЕС, сообщает 7 февраля Reuters. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен European Parliament

фон дер Ляйен «Мы налаживаем партнёрство с Соединёнными Штатами в сфере энергетической безопасности, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа».

Она добавила, что Брюссель ведёт переговоры не только с Вашингтоном. Эта темы обсуждается также с Норвегией и «с другими поставщиками газа».

Напомним, аналогичная информация — о переговорах по газу США между ЕС — поступила 4 февраля из Белого дома.

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