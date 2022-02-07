Челябинск, , 17:21 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на семилетнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело

ru.torange.biz

Его завели по части 1 статьи 118 УК РФ, предусматривающей наказание за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует глава областного управления Пётр Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля мальчик гулял во дворе одного из домов. В этот момент на него напала собака и искусала ему лицо.

Читайте ранее в этом сюжете: Делом о нападении собаки на юного челябинца занялся СКР