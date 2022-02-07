Бишкек, 7 февраля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Киргизские трудовые мигранты испытывают трудности, поскольку в России введены ограничения на размеры денежных переводов за рубеж. Об этом заявила депутат Динара Ашимова на заседании парламентского комитета по социальной политике.

Денежные переводы

По её словам, работающие в России киргизстанцы вынуждены терпеть неудобства из-за того, что не могут отправить на родину больше 150 тысяч рублей в месяц.

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Парламентарий предложила Национальному банку Киргизии решить эту проблему, создав свою собственную систему денежных переводов.

Также Ашимова сообщила, что трудовые мигранты жалуются на посольство Киргизии в России — при возникновении любой нештатной ситуации, например, задержки вылета самолёта, дозвониться в киргизское диппредставительство невозможно, поскольку сотрудники просто не реагируют на звонки.

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