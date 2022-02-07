Сочи, Краснодарский край, 7 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Авария на водопроводе произошла из-за оползня в Сочи, сообщили 7 февраля в пресс-службе «Водоканала Сочи».

Sochiadm.ru Сочи

Как уточняется, движение грунта было зафиксировано на участке водовода диаметром 600 мм по улице Горно-Стрелковой дивизии, в результате произошёл порыв. На месте работает аварийная бригада.

«На время ликвидации прорыва ограничения с водоснабжением могут наблюдаться у жителей ряда домов по улицам: Кубанская, Красная, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовская, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и пер. Ряжский», — сообщили в пресс-службе «Водоканала». Всего в зоне отключения могут оказаться около тысячи жителей.

Завершить работы на аварийном участке планируется до 20:00 7 февраля.