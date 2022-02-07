Кострома, 7 февраля 2022, 17:22 — REGNUM В Костроме вновь заговорили о восстановлении памятника царю Михаилу Романову и крестьянину Ивану Сусанину. Об этом со ссылкой на статью в газете «Северная правда» сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, споры межу местными историками, предпринимателями, депутатами и преподавателями на эту тему велись в конце 2020 — начале 2021 года. Костромичи восприняли предложение неоднозначно. Часть из них полагала, что памятник символизирует «коленопреклонение собирательного образа нашего народа перед царской властью» и может разрушить целостность главной площади города. Другая часть, напротив, выступила за воссоздание монумента, указывая, что памятник «восстановит историческую справедливость» и «возвеличит» Костромскую область. Третьи возмущались, что мнением горожан не поинтересовалась даже Общественная палата. После протестов КПРФ и сбора подписей против монумента тему перестали обсуждать на региональном уровне.
В материале кроме информации об истории памятника приведено мнение экс-мэра Костромы Бориса Коробова, сохранившего колонну монумента.
Редакция газеты предлагает костромичам подумать, в каком месте площади можно разместить элементы памятника. Предложения будут собирать на электронную почту издания.
Справка: юбилей Костромы будут праздновать в 2022 году. Памятник царю Михаилу Романову и крестьянину Ивану Сусанину, прославившемуся после спасания юного монарха от польско-литовского отряда во время русско-польской войны (1609—1618) был воздвигнут в Костроме в 1851 году. Монумент располагался на главной площади Костромы и представлял собой гранитную колонну на четырехугольном пьедестале, увенчанную бюстом царя, у основания которой находился коленопреклонённый Сусанин. В 1918 году памятник разрушили. В 1967 году в историческом центре Костромы появился ещё один памятник народному герою. Фигуру «патриота земли русской» можно увидеть между Красными и Большими Мучными рядами в центре города.
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