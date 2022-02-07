Кострома, , 17:22 — REGNUM В Костроме вновь заговорили о восстановлении памятника царю Михаилу Романову и крестьянину Ивану Сусанину. Об этом со ссылкой на статью в газете «Северная правда» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уменьшенная копия бюста Михаила Романова, сейчас находится на территории дома Бориса Коробова на улице Горной в Костроме Https://xn--100-5cd3cmnarjl.xn--p1ai/

Напомним, споры межу местными историками, предпринимателями, депутатами и преподавателями на эту тему велись в конце 2020 — начале 2021 года. Костромичи восприняли предложение неоднозначно. Часть из них полагала, что памятник символизирует «коленопреклонение собирательного образа нашего народа перед царской властью» и может разрушить целостность главной площади города. Другая часть, напротив, выступила за воссоздание монумента, указывая, что памятник «восстановит историческую справедливость» и «возвеличит» Костромскую область. Третьи возмущались, что мнением горожан не поинтересовалась даже Общественная палата. После протестов КПРФ и сбора подписей против монумента тему перестали обсуждать на региональном уровне.

В материале кроме информации об истории памятника приведено мнение экс-мэра Костромы Бориса Коробова, сохранившего колонну монумента.

«Если бы я был мэром, честно говорю, я уже давно поставил бы этот памятник. Тем более есть инвестор, готовый заниматься проектом. Да, это время. Но уже сейчас, к 870-летию Костромы, пока решается вопрос о восстановлении, можно было бы вернуть колонну на Сусанинскую площадь. Не нужно менять архитектуру площади — достаточно представить те элементы памятника, что есть на сегодняшний день. Отлить бюст Михаила Романова в натуральную величину и поставить на постамент, уложить колонну, сделать стенд — показать, каким был памятник и рассказать его историю. Это будет настоящий подарок городу и туристам», — сказал Коробов.

Редакция газеты предлагает костромичам подумать, в каком месте площади можно разместить элементы памятника. Предложения будут собирать на электронную почту издания.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромичей не спросят про памятник Сусанину на «сковородке»?

Читайте развитие сюжета: Кострома должна найти своё лицо – интервью