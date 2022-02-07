Нижний Новгород, 7 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Инженер-программист из Нижнего Новгорода перевёл телефонным мошенникам, представившимся «сотрудниками службы безопасности банка» свыше 7 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по Нижегородской области.

Телефонный мошенник

Потерпевший рассказал полицейским о том, что злоумышленники смогли убедить его снять все имевшиеся накопления, а также взять четыре кредита в разных банках, после чего перевести эти деньги на «безопасные счета».

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь лжебанкирам грозит до 10 лет лишения свободы, если их удастся вычислить и арестовать.