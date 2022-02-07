Бишкек, 7 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Киргизские власти предлагают китайскому правительству изучить вопрос о налаживании экспорта электроэнергии из Киргизии в Китай. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, передаёт пресс-служба китайского лидера.

President.kg Садыр Жапаров

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Также он отметил, что Киргизия будет продолжать неуклонно поддерживать Китай в защите его основных интересов, таких как суверенитет и безопасность, по вопросам, связанным с Синьцзяном, Тайванем и Гонконгом.

«Киргизские власти поддерживают глобальные инициативы в области развития, выдвинутые Си Цзиньпином, и готовы сделать железную дорогу «Китай — Киргизия — Узбекистан» флагманом проекта «Пояса и пути», — подчеркнул Жапаров.

Также киргизский президент сообщил о готовности Киргизии совместно с Китаем бороться с терроризмом и организованной преступностью, и содействовать поддержанию безопасности обеих стран и всего Центрально-Азиатского региона.

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