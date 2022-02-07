Вашингтон, 7 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Клиенты американского банка Bank of America в январе провели платежи на общую сумму $335 млрд, что на 17% больше, чем в январе 2021 года, сообщает 7 января Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Расходы по кредитным и дебетовым картам выросли на 16% до $65 млрд, а расходы только по кредитным картам на 28%, сообщили в банке.

Столь высокие показатели являются хорошим знаком как для экономики, так и потребителей, сказал в своем заявлении один из руководителей банка.

«По сравнению с прошлым годом суммы на расчетных и сберегательных депозитах наших клиентов выросли на 15%. Тенденция обещает хорошие перспективы для экономики в 2022 году», — сказала Мэри Хайнс Дроеш, руководитель отдела продуктов для малого бизнеса в Bank of America.

Как сообщало, среди американских политологов и журналистов всё чаще главным «достижением» года президентстваДжо Байденаназывается невероятной рост инфляции в стране. Официальные источники подтвердили, что Индекс потребительских цен (ИПЦ) — показатель инфляции в США, вырос до 7%, а это абсолютный антирекорд с начала 1980-х годов.