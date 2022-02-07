Белгородский район, Белгородская область, 7 февраля 2022, 17:16 — REGNUM Шкуру и череп бурого медведя обнаружили в автомобиле гражданки Украины сотрудники Белгородской таможни, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе ведомства.
Женщина проходила таможенный контроль в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка». По словам водителя, она приобрела череп и шкуру в России для интерьера своего дома в Харькове.
Части животного изъяты. В отношении водителя возбуждены два дела об административном правонарушении.