Белгородский район, Белгородская область, 7 февраля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Шкуру и череп бурого медведя обнаружили в автомобиле гражданки Украины сотрудники Белгородской таможни, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе ведомства.

Https://ctu.customs.gov.ru Шкура бурого медведя

Женщина проходила таможенный контроль в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка». По словам водителя, она приобрела череп и шкуру в России для интерьера своего дома в Харькове.

«Экспертиза показала, что части животного принадлежат бурому медведю. Их вывоз регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения — СИТЕС и допускается только при наличии разрешительных документов. У женщины таких документов не было», — рассказал начальник ТП МАПП «Нехотеевка» Андрей Стрижаков.

Части животного изъяты. В отношении водителя возбуждены два дела об административном правонарушении.