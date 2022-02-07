Генуя, Италия, , 17:13 — REGNUM 35-летний экс-нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Себастьян Джовинко в ближайшее время подпишет контракт с «Сампдорией». Об этом 7 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Логотип Ювентуса

Себастьян Джовинко находится без клуба с 15 августа 2021 года после ухода из саудовского клуба «Аль-Хиляль» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость итальянского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

В прошлом сезоне саудовской Премьер-лиги 2020/21 Себастьян Джовинко принял участие в 21-м туре, в котором отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. В составе «Аль-Хиляля» Джовинко стал победителем регулярного чемпионата.