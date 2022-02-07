Подгорица, 7 февраля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Наибольший интерес Черногории состоит в том, чтобы получить ответственное правительство, и ДПС окажет поддержку правительству меньшинства — при определенных разумных политических условиях, заявил президент Черногории и глава партии Мило Джуканович, передает RTCG.

Gov.me Мило Джуканович

«Мы будем поддерживать любое правительство, которое сохранит гражданский и светский характер Черногории, будет продвигать многоэтническую демократию и способствовать динамичному экономическому развитию, чтобы Черногория, как демократически и экономически развитая страна, в ближайшем будущем стала частью Европейского Союза», — заявил президент Черногории

По его оценке, страна сейчас «находится в процессе консолидации власти» и что ее самый большой интерес состоит в том, чтобы как можно скорее получить ответственное правительство.

Джуканович напомнил, что его партия Демократическая партия социалистов (ДПС) предлагала поддержку правительству меньшинства даже после прошлогодних выборов, считая, что «для Черногории будет очень опасно, если правящая коалиция станет настолько зависимой от великосербского национализма».

По словам Джукановича, действующее правительство состояло из трех коалиций, «одна из которых представляет собой четко профилированную коалицию Великой Сербии, и мы думали, что если она будет определять государственную политику, это будет очень опасно для Черногории».

«Потребовалось время, чтобы понять, что не каждое изменение означает изменение к лучшему. Изменения могут быть хуже. Черногория сейчас претерпела одно изменение к худшему, — сказал Джуканович.