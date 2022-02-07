Вашингтон, , 17:15 — REGNUM В США церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине посмотрели около 14 млн человек, что примерно в два раза меньше, чем во время открытия предыдущих зимних Игр четыре года назад, сообщает Reuters со ссылкой на данные NBC Universal.

Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com

Средняя аудитория всех платформ, включая USA Network, приложение NBC Sports и потоковый сервис Peacock, достигла почти 16 млн человек, говорится в электронном сообщении компании.

При этом церемония летних Игр 2021 года в Токио, которые обычно привлекают большую аудиторию, чем зимние Игры, собрала 16,7 млн телезрителей. В общей сумме церемонию смотрели 17 млн человек.

Отмечается, что в последние годы телеканалы теряют зрителей, которые переходят в интернет, где сбор данных представляется более сложным.

В 2014 году компания NBC Universal за $7,65 млрд продлила действие эксклюзивных прав на трансляцию Олимпийских игр для аудитории США до 2032 года. Контракт NBC, дающий право транслировать Игры в Пекине, является крупнейшим в мире. Ранее правозащитные группы и комитет Конгресса США призвали компанию Comcast Corp, которой принадлежит NBC, осветить нарушения прав человека в Китае во время Олимпиады.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена решила не отправлять официальную делегацию Штатов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, объявив «дипломатический бойкот» соревнований из-за нарушений прав человека в Китае.