Пекин, 7 февраля 2022, 17:04 — REGNUM Второе место заняла 7 февраля на Олимпиаде в Пекине сборная России в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.
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Серебро завоевала команда в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова. Первое место заняли спортсмены из Словении, третье — канадцы.
Комментируя эти результаты, комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Чемпионату» сказал:
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