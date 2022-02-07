Пекин, 7 февраля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Второе место заняла 7 февраля на Олимпиаде в Пекине сборная России в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

(сс) Samuel Ferrara Лыжи

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Серебро завоевала команда в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова. Первое место заняли спортсмены из Словении, третье — канадцы.

Комментируя эти результаты, комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Чемпионату» сказал:

«Россия творит историю! У нас не было медали 54 года. Мы выигрываем серебро. Это фантастика, прогресс был очевиден последние годы».