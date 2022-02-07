Нижний Новгород, , 17:03 — REGNUM Житель дома по проспекту Ленина, квартира которого стала эпицентром взрыва 3 февраля, скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

В больнице

«Пострадавший скончался в больнице», — цитирует представителя управления «Интерфакс-Поволжье».

После происшествия мужчина был госпитализирован с обширными ожогами поверхности тела, его состояние медиками оценивалось как критическое.

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Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о взрыве поступило спасателям в 20:21 мск 3 февраля. Приехавшие на место происшествия пожарные расчеты констатировали, что возгорания нет. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. В доме нарушено остекление, повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены.

Из дома были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей. Один человек был госпитализирован с ожогами, на месте медики оказывали помощь женщине с гипертоническим кризом.

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