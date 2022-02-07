Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Как сообщает турецкое издание Ajansspor, 33-летний испанский форвард Диего Коста, выступавший за лондонский «Челси» и мадридское «Атлетико», входит в сферу интересов двух клубов из России.

Диего Коста Carlos Delgado

На Диего Косту претендуют санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». На данный момент испанский нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико Минейро».

При этом генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев уже опроверг эту информацию, назвав ее фейком.

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Диего Коста принял участие в пятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.