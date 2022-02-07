Минск, 7 февраля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Находящиеся за пределами Белоруссии граждане не смогут проголосовать на конституционном референдуме, назначенном Александром Лукашенко на февраль. Об этом 6 февраля в эфире государственного телевидения Белоруссии заявил председатель белорусского центризбиркома Игорь Карпенко.

ИА REGNUM ЦИК Белоруссии

«На сегодняшний день мы действительно проинформированы министерством иностранных дел, что наши диппредставительства за рубежом приняли решение не формировать участки для голосования. Это связано с рядом причин. Порядка где-то трети наших диппредставительств не открывают их потому, что количество людей, которые могут голосовать на этом участке, меньше 20. А Избирательным кодексом предусмотрено, что участок формируется с числом не менее 20 и не более 3 тыс. избирателей», — сообщил чиновник.

В эфире гостелеканала «Беларусь 1» он заявил также, сообщает госинформагентство БелТА, что во время президентской кампании 2020 года «от общего списочного состава всех голосующих за рубежом голосовало всего 0,3%».

«Есть ряд стран, где у нас ограниченный контингент дипломатических работников в силу ряда обстоятельств. Вы знаете, сегодня введен ряд ограничений, санкций и, конечно, прошла оптимизация сотрудников, которые там работают. Это тоже не позволяет полноценно организовать работу участков. Кроме этого, есть вопросы безопасности, включая санэпидбезопасность. То есть в каждой конкретной стране есть какие-то ограничительные меры, которые не позволяют полноценно организовать эту работу», — поведал Карпенко.