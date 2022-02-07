Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM Жившую несколько дней в квартире с умершей сестрой жительницу Екатеринбурга поместили в частный пансионат. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Женщина, которая уже старше 80 лет, не в состоянии сама себя обслуживать. На дому её посещали соцработники. Наконец, она дала согласие на переезд в пансионат. Также соцработники помогли ей найти документы, которые сама она считала утерянными.

Как сообщало ИА REGNUM, старшая сестра пожилой гражданки ранее скончалась. При этом несколько дней свердловчанка находилась в квартире с умершей.

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