Москва, , 17:00 — REGNUM Заместитель руководителя фракции «Единой России» Игорь Кастюкевич назначен координатором партии по молодежной политике.

Игорь Кастюкевич ОНФ

Игорь Кастюкевич сейчас также занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике.

Он принимал непосредственное участие в создании молодежного направления «Молодежка ОНФ» в Общероссийском народном фронте.

Андрея Турчака за оказанное доверие. В планах — очень много работы», — отметил депутат, комментируя свое назначение. «Мы организовались в 2017 году и сегодня численность нашей всероссийской команды уже превышает 80 тысяч человек. Для меня назначение координатором «Единой России» по молодежной политике — честь и новый уровень ответственности. Благодарю коллег и лично секретаря Генсовета партииза оказанное доверие. В планах — очень много работы», — отметил депутат, комментируя свое назначение.

В новом статусе Игорь Кастюкевич будет координировать деятельность «Молодой Гвардии Единой России», вырабатывать предложения для президиума Генсовета партии «Единая Россия» по реализации молодежных программ, повышению образовательного и профессионального уровня молодежи, в том числе в интернет-пространстве, а также оказывать содействие в защите прав и свобод граждан и заниматься совершенствованием молодежной политики.