Игорь Кастюкевич назначен координатором ЕР по молодежной политике
Москва, 7 февраля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Заместитель руководителя фракции «Единой России» Игорь Кастюкевич назначен координатором партии по молодежной политике.
Игорь Кастюкевич сейчас также занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике.
Он принимал непосредственное участие в создании молодежного направления «Молодежка ОНФ» в Общероссийском народном фронте.
В новом статусе Игорь Кастюкевич будет координировать деятельность «Молодой Гвардии Единой России», вырабатывать предложения для президиума Генсовета партии «Единая Россия» по реализации молодежных программ, повышению образовательного и профессионального уровня молодежи, в том числе в интернет-пространстве, а также оказывать содействие в защите прав и свобод граждан и заниматься совершенствованием молодежной политики.