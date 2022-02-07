Рига, , 16:57 — REGNUM Широко распространенный в Латвии русский язык будет «убираться» из школьной программы учебных заведений страны как второй иностранный и заменяться на один из языков стран Евросоюза в дополнение к первому иностранному (английскому).

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом, по сообщению латвийского портала rus.lsm.lv, накануне договорились президент страны Эгил Левитс и министр образования Анита Муйжниеце.

«В ближайшие несколько лет государство установит, что в основной и средней школе вторым иностранным языком должен быть язык стран Евросоюза», — заявила Муйжниеце.

Она добавила, что в средней школе разрешается учить три иностранных языка, и этот третий язык может быть языком любой страны мира. Например, японский, отметила она. Правда, третий иностранный язык можно будет учить лишь факультативно. К этой форме обучения глава минобразования отнесла и русский язык.

Сейчас в большинстве школ с латышским языком обучения русский является вторым иностранным языком.

«В связи с тем, что мы живем столице, где русский язык достаточно популярный, и в стране, которая граничит с Россией, исторически изучать русский язык выбирало больше учеников, чем немецкий. Немецкий выбирает примерно одна треть учащихся», — сообщил директор Рижской средней школы Петерис Шевченко.

«Нужно признаться, что, выбирая из иностранных языков, родители наших школьников чаще всего отдают предпочтение русскому языку», — подчеркнул Имант Меднис, директор Рижской 49-й средней школы.

Изучать другие языки Европейского союза — например, французский — ни в 49-й средней школе, ни в Рижской средней школе нет возможности, признались их руководители. Нет желающих ни учить, ни преподавать.

В октябре 2021 года президент Эгил Левитс заявил, что в Латвии знание русского языка необоснованно требуют на рынке труда, хотя русский, по его словам, здесь такой же иностранный, как и любой другой иностранный язык. При этом в школах вторым после английского иностранным языком следует учить не русский, а какой-нибудь язык ЕС, считает он.

Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага заявила в ответ на это, что вопрос преподавания иностранных языков в школе должны решать не политики, а система образования и спрос общества и рынка.

Кроме того, преподавание русского языка в Латвии продиктовано и тем фактом, что на 1 января 2021 года численность русских в Латвии составляла 463 587 человек (24,5% всего населения), из которых 305 448 человек — граждане Латвии (66%),