Москва, , 16:56 — REGNUM Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% может привести к тому, что в РФ снизится спрос на иностранную валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы экспертов Сбербанка.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Исходя из моделей ЦБ РФ, ставку поднимут. Может быть, и не так радикально, как считают в Сбербанке, — сказал Домащенко. — По его словам, повышение ключевой ставки до 9,5% может уменьшить спрос на инвалюту, что снизит некоторое давление на импортные товары. В то же время можно ждать некоторого замедления в секторе малого бизнеса. Сам ЦБ рассчитывает на отложенное действие своих решений на инфляцию с лагом в 8−12 месяцев. Если исходить из логики ЦБ, то было бы правильнее поднять [ставку] до 9,5% и не обещать дальнейшего повышения, чтобы охладить инфляционные ожидания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, можно ли снизить инфляцию в России без укрепления рубля.

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