Москва, 7 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% может привести к тому, что в РФ снизится спрос на иностранную валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы экспертов Сбербанка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Исходя из моделей ЦБ РФ, ставку поднимут. Может быть, и не так радикально, как считают в Сбербанке, — сказал Домащенко. — По его словам, повышение ключевой ставки до 9,5% может уменьшить спрос на инвалюту, что снизит некоторое давление на импортные товары. В то же время можно ждать некоторого замедления в секторе малого бизнеса. Сам ЦБ рассчитывает на отложенное действие своих решений на инфляцию с лагом в 8−12 месяцев. Если исходить из логики ЦБ, то было бы правильнее поднять [ставку] до 9,5% и не обещать дальнейшего повышения, чтобы охладить инфляционные ожидания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, можно ли снизить инфляцию в России без укрепления рубля.