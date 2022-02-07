Москва, 7 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 1 февраля 2022 года составил $630,207 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 1 января 2022 года международные резервы страны составляли $630,627 млрд. Таким образом, за месяц их объём сократился на $420 млн, или на 0,07%.

Согласно данным ЦБ, на начало февраля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $468,63 млрд, специальные права заимствования — $24,09 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,26 млрд.

Напомним, в конце января международные резервы России достигали исторического максимума в $639,6 млрд, после чего показатель стал снижаться.