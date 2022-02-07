Вашингтон, 7 февраля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства США потратит $1 млрд на проекты по развитию сельского хозяйства, животноводства и лесоводства. Целью проектов будет сокращение выбросов парниковых газов и углерода, вызывающего потепление климата, сообщает 7 февраля Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства США Том Вилсака.

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Средства для проектов выделит корпорация товарного кредитования министерства сельского хозяйства США. В данный момент корпорация ежегодно выделяет до $30 млрд из казначейства США на стабилизацию цен на сельскохозяйственную продукцию и доходы фермеров.

Данная инициатива является самым крупным усилием администрации президента США Джо Байдена по борьбе с изменением климата. Администрация также задалась целью сократить количество выбросов парникового газа на половину к 2030 году и привести США к нулевым выбросам к 2050 году.

Могут быть предложены инициативы по сокращению выбросов метана на молочных фермах. Также возможно изучение новых методов ведения сельского хозяйства.