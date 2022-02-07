Бухарест, 7 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Группа депутатов парламента Румынии потребовала рассмотреть на заседании румынского высшего законодательного органа вопрос об отставке действующего министра образования страны Сорина Кымпяну. Об этом 7 февраля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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Согласно официальной информации, против Кымпяну выступили народные избранники от оппозиционного блока USR PLUS — Иринеу Дарэу, Космин Потераш, Штефан Палэри, Андрей Мифтоде и Даниэль Тода. Они собрали необходимое число подписей для организации соответствующих слушаний.

Кымпяну вменяется в вину неспособность вывести систему образования Румынии из кризиса, низкое финансирование учебного процесса в целом и провал практики тестирования на знание предметов в школах и ПТУ страны в частности, а также нежелание расследовать факты плагиата в научных работах высокопоставленных румынских чиновников.

Дата слушаний по делу о «профнепригодности» министра не уточняется.