Рыбинск, Ярославская область, 7 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области на должность исполняющего обязанности генерального директора ООО «Рыбинская генерация» назначен Алексей Тарасов, ранее занимавший пост технического директора, который он продолжит совмещать с новой должностью. Об этом сообщает пресс-служба «Рыбинской генерации».

Марина Захарова ИА REGNUM Рыбинск

Ранее эту должность занимал Алексей Потехин, его полномочия были прекращены 6 февраля на основании заявления по собственному желанию.

Алексей Тарасов окончил Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности «менеджмент организации», также имеет образование по специальности «технология машиностроения», полученное в Ярославском государственном техническом университете.

С 2008 по 2020 годы занимал различные должности в АО «Ярославские энергетические системы».