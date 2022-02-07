Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Три крупных концертных агентства — ООО «Система концерт», ООО «Мельница №1», ООО «Артистика», которые организуют выступления звезд эстрады, подали в суд на Смольный и городской комитет по культуре за ковид-ограничения, которые мешают их работе. Об этом 7 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Как следует из иска, административные истцы требуют признать незаконными отдельные положения постановления правительства от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространению в СПб новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями), а также порядка согласования комитетом по культуре города проведения организациями или ИП культурных и зрелищных мероприятий численностью более 40 человек.

«К производству заявление пока не принято, материалы переданы судье», — уточнили в ОПС.

Напомним, ранее суд отклонил коллективный иск горожан к Смольному. Истцы требовали отменить применение QR-кодов в общественных местах, которые были введены, чтобы ограничить для невакцинированных и не переболевших ковидом горожан посещение кафе, ресторанов, магазинов, учреждений культуры и спорта.