Минск, , 16:45 — REGNUM Бог, по мнению Александра Лукашенко, является «белорусом». Об этом руководитель постсоветской республики заявил 4 февраля в интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьёву.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«То есть Бог сегодня — белорус?», — поинтересовался Соловьёв.

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Лукашенко ответил: «Да. Не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот ещё кое-когда помогает».

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Напомним, ранее Александр Лукашенко идентифицировал себя как «православного атеиста» и с теплотой вспоминал свою работу антирелигиозного пропагандиста в должностях политработника и лектора «Общества «Знание». В 2013 году он заявил о необходимости реформы Православной церкви — включая архитектуру храмов и культовую практику.

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