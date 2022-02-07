Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Американский рэпер Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) приговорён к трём годам условного осуждения. Информацию об этом опубликовало издание The Flow 7 февраля.

Lil Uzi Vert Скриншот YouTube

Причиной для вынесения подобного приговора стало признание музыкантом вины в деле о нападении на бывшую возлюбленную. Также молодому человеку предстоит прохождение курса психиатрической терапии и лечение от употребления наркотических веществ.

Ранее Lil Uzi Vert изъявил желание отбелить кожу. Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию со стороны поклонников исполнителя.

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