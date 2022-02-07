Саратов, 7 февраля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Саратове заключены контракты на отлов безнадзорных животных, в рамках которых планируется доставить в приюты еще 270 особей. Всего с начала года отловлено 156 животных, сообщил 7 февраля глава города Михаил Исаев.

geralt Собака в приюте

«Для оперативного разрешения проблемы сегодня дополнительно заключены три муниципальных контракта: на территории города отловом будут заниматься фонд помощи бездомных животным «Верный друг» и АНО «Зооцентр», в сельских населенных пунктах данные мероприятия будут проводиться «Зооцентром», — заявил мэр.

ИА REGNUM напоминает, 2 февраля в Саратове на улице Тульской безнадзорные собаки напали на девятилетнего ребенка. Еще одна 13-летняя девочка пострадала от своры бездомных собак в районе школы на улице Южно-Зеленой.

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