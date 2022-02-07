Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В уголовном деле о гибели пациентов после обследования органов желудочно-кишечного тракта в государственном клинико-диагностическом центре №1 Санкт-Петербурга появился третий фигурант, обвинение предъявлено медсестре центра. Об этом 7 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Spb.sledcom.ru Здание ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Напомним, в январе после процедуры с применением бария погибли как минимум семь человек и несколько десятков пострадали. Как считает следствие, пациенты отравились барием, который оказался не медицинским, а промышленным. По версии следствия, в администрации медицинского учреждения знали, что закуплен не тот препарат, что нужен. В начале февраля был заключен под стражу главный врач центра Евгений Петров, а 7 февраля арестована его заместитель Елена Медведева.

«На прошлой неделе представлено обвинение медсестре, избрана подписка о невыезде», — уточнили в ведомстве.