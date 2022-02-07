Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге доработали проект развития Охтинского мыса, согласно которому на этой территории появится исторический парк. Об этом 7 февраля сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Концепция музея-заповедника Охтинского мыса Презентация концепции музея-заповедника С. Гайковича

ПАО «Газпром нефть», владеющая территорией, изменило концепцию застройки Охтинского мыса после того, как рабочая группа министерства культуры России и правительство Петербурга пришли к решению о создании исторического парка. Экспозиция на Охтинском мысе станет частью будущего музея археологии Петербурга.

Согласно планам проекта, на территории мыса также появятся трёхмерная информационная карта в виде макета крепости Ниеншанц, информационные табло и вставки, которые будут указывать на глубину залегания археологический объектов. Эти конструкции позволят сохранить археологические находки и осуществить их демонстрацию для посетителей.

Помимо исторических объектов посетителям будут доступны и общественные зоны, которые займут половину площади городского пространства. На крыше комплекса появится обзорная площадка, можно будет посетить также зимний сад, выставочные залы и заведения общественного питания.

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