Москва, , 16:39 — REGNUM С 7 по 20 февраля 2022 года в Москве, в ГУМе проходит фотовыставка «Наука в лицах», приуроченная ко Дню российской науки. На экспозиции представлены фотопортреты двадцати российских учёных и популяризаторов науки. Герои проекта — лауреаты премий президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных, победители конкурсов президентской программы Российского научного фонда, и участники встречи Президента с молодыми учёными на полях Конгресса молодых учёных-2021.

Творец науки Иван Шилов, ИА REGNUM

Непосредственно в День российской науки, 8 февраля, пройдет всероссийский просветительский марафон «Знание» о науке будущего», организованный Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Программа, насыщенная лекциями, дискуссиями, презентациями и просветительскими фильмами, позволит зрителям и гостям марафона совершить увлекательное путешествие в мир науки.

Мероприятие пройдет в смешанном формате: жители Вологды, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Тулы смогут участвовать офлайн, на площадках мультимедийных студий-лекториев; онлайн-трансляция марафона будет доступна всем желающим как на сайте Российского общества «Знание», так и в региональных сообществах «ВКонтакте».

На открытии выставки выступил заместитель начальника управления Администрации президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

«Я хотел бы напомнить, что 2021 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом науки и технологий. Символические итоги этого важного для научной сферы года подвел президент на Конгрессе молодых ученых в Сочи, поддержав идею посвятить ближайшее десятилетие в России науке и технологиям.

Во многом это связано с тем, что в последние годы мы стали свидетелями фундаментальных изменений в научной сфере, которые можно наблюдать как минимум в трех измерениях.

Во-первых, это желание молодых людей работать в науке. Приведу несколько цифр: доля молодежи среди исследователей сегодня составляет около 45%, в то время как в начале нулевых их доля была всего около 25%. Мы видим новые лица, которые еще совсем молоды, но уже добились огромных результатов. И эта тенденция — набирает обороты: сегодня почти 80% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свою жизнь с наукой. Такие благоприятные для научной сферы показатели — беспрецедентны.

Во-вторых, мы видим огромный интерес к науке со стороны наших граждан. В мероприятиях Года науки приняли участие более 11 миллионов человек. Лекции и марафоны воссозданного в прошлом году общества «Знание» — набирают десятки миллионов просмотров. Это объективно демонстрирует запрос наших граждан на новые знания и их доступность.

Наконец, растет и интерес бизнеса к науке. Мы видим, особенно в последние годы, не только как возникают и растут новые технологические компании, но и активно идут в науку компании из «традиционных» секторов — например, в области добычи полезных ископаемых.

Таким образом, Год науки ярко продемонстрировал востребованность науки со стороны молодых людей, со стороны наших граждан, со стороны бизнеса.

А выставка, открывающаяся сегодня, примечательна тем, что объединила в себе таланты молодых ученых и талант художника — Дмитрия Исхакова, в очередной раз показав, что творческое начало всегда объединяет людей науки и искусства», — рассказал Денис Секиринский.

Максим Древаль. «Наша наука продолжает стремительно развиваться и вписывать в свою историю новые имена. И выставка «Наука в лицах» показала нам эти имена — молодых, талантливых, интересных ученых. Глядя на эти лица, я понимаю, что быть ученым — это круто, хочется брать с них пример, хочется пойти в науку. Поэтому мы в обществе «Знание» сразу же откликнулись на предложение стать партнером этого проекта. Вообще, идея проекта очень созвучна с миссией общества «Знание». Мы тоже, помимо того, что несем уникальные, достоверные знания в интересной, увлекательной форме, стараемся транслировать их через реальных людей, через их истории успеха, примеры, тем самым заряжая и вдохновляя молодежь. И чтобы дотягиваться до большего количества талантов — таких молодых ученых, мы в прошлом году открыли девять студий-лекториев по стране. Они — точки притяжения для молодых людей, которые тянутся к знаниям, а также медиа-лаборатории, где молодые ученые вместе с нами могут создавать просветительский контент, популяризировать его, рассказывая, в том числе и истории своего успеха. Это очень важно. Так, я убежден, многие ребята смогут выбрать профессию ученого. Я также приглашаю всех ученых и лекторов на наши мероприятия общества «Знание», и рад, что многие наши ученые уже откликнулись и завтра выступят на марафоне «Знание о науке будущего». Наши студии-лектории откроют двери в Вологде, Екатеринбурге, Сочи, Казани, Туле, и целый день зрители по сторону экрана смогут погружаться в разные научные темы — биотехнологии, искусственный интеллект, компьютерные интерфейсы, космос, синтез генов. В программе марафона очень много разных интересных тем, которые, я надеюсь, увлекут ребят», — рассказал на открытии выставки генеральный директор Российского общества «Знание»

Дмитрий Исхаков. «Сейчас молодежь мечтает в основном стать знаменитыми, стать звездами, прославиться. Для меня настоящие звезды — это молодые ученые. Как отцу, как человеку, которому не все равно, мне бы хотелось, чтобы наши дети мечтали прославиться именно на этом поприще — сделать что-то большое, важное, на благо всех нас. Последние годы очень четко показали, насколько важна наука, и все ее производные. Я сам большой поклонник науки, живо интересуюсь новыми исследованиями и открытиями, и хочу поздравить молодых ученых, которые стали лауреатами премий президента Российской Федерации в области науки и инноваций. Для меня было большой честью стать участником проекта «Лица науки», — отметил автор проекта, фотохудожник

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