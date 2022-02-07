Бишкек, , 16:33 — REGNUM Министерство труда, соцобеспечения и миграции Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона о внесении в Трудовой кодекс поправок, касающихся размера минимальной заработной платы.

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Ведомство предлагает увеличить этот показатель до величины прожиточного минимума, которая сейчас в республике составляет 6 268 сомов (5 594 рубля).

Отметим, что в настоящее время минимальная зарплата в Киргизии установлена на уровне 1 865 сомов (1 664 рубля), то есть почти в 3,4 раза меньше прожиточного минимума.

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