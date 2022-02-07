София, 7 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Известный болгарский футболист, бывший игрок сборной Болгарии Христо Стоичков присоединился к масштабной акции по сбору средств для выплаты софийским футбольным клубом «ЦСКА» финансовой задолженности своим игрокам. Об этом 7 февраля сообщает БТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Согласно официальной информации, Стоичков пожертвовал три тысячи левов ($1,7 тыс.), которые были немедленно переведены на счет организации. По словам спортсмена, указанная сумма является «небольшим вложением в большое дело» спасения имиджа клуба. Предполагается, что в ближайшее время футболист отправит «ЦСКА» новые пожертвования.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд Лозанны обязал «ЦСКА» выплатить денежные средства сотням бывших футболистов, в разное время выступавшим за этот клуб. Общие обязательства ФК составляют более трех миллионов левов.