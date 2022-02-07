Москва, 7 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Когда Всемирный банк обвиняет Китай в кредитовании стран с проблемной экономикой, то не стоит забывать, что и ВБ, и Международный валютный фонд ведут такую же политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал соответствующее исследование Всемирного банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Опасения Всемирного Банка и Международного валютного фонда по поводу кредитования Китаем развивающихся стран отчасти оправданы. Он действительно откровенно загоняет в долги экономически слабые государства. Но Всемирный банк и Международный валютный фонд сами стали проводить такую политику сразу после завершения Второй мировой войны и не отказываются от неё по сей день. Например, план Маршалла — ничто иное, как схема загона в долги всей Европы», — сказал Головченко.

По его словам, после того как Китай стал полноценным конкурентом США, он не изобретал велосипед, а всего лишь воспользовался отработанной годами схемой той же Америки.

«Так, на днях Китай выдал Аргентине кредит на сумму более 20 млрд долларов. Напомню, Аргентина — страна с регулярными дефолтами по своим государственным облигациям. Её кредитование — крайне рискованная затея, на которую никто не решался. И раз Китай сделал такой шаг, значит, он преследует свой экономический интерес. Такую же политику он ведёт в отношении африканских республик и той же Украины, — сказал Головченко. — В Монголии и Киргизии Китай построил много автомобильных дорог. Так он и реализовал свою продукцию, и заполучил рабочие места для своих граждан, и кредитовал другую страну на выгодных для себя инфраструктурных условиях».

По мнению эксперта, Китай ведёт грязную экономическую игру и занимается прямой экономической экспансией, получая прямые рычаги давления на другие страны, что позволяет влиять на их экономическую политику и распределение их ресурсов.

«Само собой, что США не нравится политика Китая, поскольку тот отнимает у них сферы влияния, — продолжил эксперт. — Но свои рычаги давления на Китай всё-таки есть и у ВБ, и МВФ. Так, они уже планируют исключить Китай из списка стран, получающих льготные кредиты, раз он сам выдает их другим странам на более жёстких условиях. Возможно, в дальнейшем МВФ будет отслеживать эти операции и блокировать возможность Китая по выдаче займов на столь невыгодных условиях с помощью санкций или каких-либо запретов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что активная фаза торговой войны США и Китая возобновится, как только будут пройдены первые стадии восстановления американской экономики.