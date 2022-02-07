Рязань, 7 февраля 2022, 16:41 — REGNUM Женщина, прикованная к инвалидной коляске, стала матерью в областном клиническом перинатальном центре Рязани, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в медучреждении.
Пациентка лишилась возможности ходить в 13 лет после автомобильной аварии. По словам женщины, однажды она приехала в перинатальный центр на выписку подруги и там познакомилась со своим будущим мужем. Собственная беременность пациентки протекала легко, она проходила все плановые УЗИ, осмотры и скрининги.
Мать и ребёнка выписали домой 5 февраля.