Рязань, , 16:41 — REGNUM Женщина, прикованная к инвалидной коляске, стала матерью в областном клиническом перинатальном центре Рязани, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в медучреждении.

Перинатальный центр в Рязани Пресс-служба медучреждения

Пациентка лишилась возможности ходить в 13 лет после автомобильной аварии. По словам женщины, однажды она приехала в перинатальный центр на выписку подруги и там познакомилась со своим будущим мужем. Собственная беременность пациентки протекала легко, она проходила все плановые УЗИ, осмотры и скрининги.

«Нам предстояло выбрать верный метод обезболивания. Для того, чтобы помочь пациентке стать мамой, наши специалисты консультировались с коллегами из Москвы. К счастью, всё прошло благополучно, и на свет появилась девочка, весом 3 100 г и ростом 51 см», — рассказала главный врач перинатального центра Ирина Девятова.

Мать и ребёнка выписали домой 5 февраля.