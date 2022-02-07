Москва, 7 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В похоронной сфере ожидаются реформы: в Госдуме разработан соответствующий законопроект, который сейчас дорабатывается. На рассмотрение он будет, вероятно, внесён в этом месяце, пишут 7 февраля «Ведомости».

Карл Фридман. Похороны.1966

По словам знакомого с ситуацией лица, предлагается заменить действующий сейчас закон «О погребении и похоронном деле». Сейчас по закону только специализированные службы могут заниматься ритуальными услугами. Но в действительности эти услуги стали видом предпринимательской деятельности.

Как отмечает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева, эти услуги «может выполнять любой желающий, поскольку чётких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет».

Как сказал глава комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя РФ Павел Кодыш, «на этом рынке работает кто попало», что в итоге выливается в «дикое завышение цен».

Издание уточняет, что нововведение предлагает установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями наличие выданного им уполномоченным органом субъекта РФ разрешения, подача заявок при этом предусмотрена через региональные порталы госуслуг.

Получивших разрешения внесут в специальный список с указанием перечня оказываемых ими услуг и стоимости каждой. У легальных «ритуальщиков» должны быть в наличии оборудование и катафальное транспортное средство. Будет создан и реестр недобросовестных ритуальных служб, у которых будет отозвано разрешение на такую деятельность.