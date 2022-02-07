Смертельное ДТП в Липецкой области оставило сельских жителей без автобусов
Липецк, 7 февраля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Липецкой области из-за смертельного ДТП, в котором погиб перевозчик, временно отменено несколько межмуниципальных маршрутов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.
В 7:00 6 февраля в Липецком районе на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку автобус Volkswagen под управлением 63-летнего водителя столкнулся с грузовиком Scania с 39-летним мужчиной за рулем. В результате водитель микроавтобуса погиб на месте, 40-летняя пассажирка грузовика с травмами была госпитализирована.
Позже оказалось, что погибший водитель микроавтобуса был также индивидуальным предпринимателем и выполнял пассажирские перевозки по госконтракту. Управление дорог и транспорта Липецкой области принесло соболезнования в связи с его смертью.
Из-за смерти перевозчика с 7 февраля были временно прекращены перевозки по маршрутам «Липецк — Гудовка», «Липецк — Гнилуша» и «Липецк — Вертячье». Их должны возобновить после заключения нового государственного контракта.