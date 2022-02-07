Липецк, 7 февраля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Липецкой области из-за смертельного ДТП, в котором погиб перевозчик, временно отменено несколько межмуниципальных маршрутов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В 7:00 6 февраля в Липецком районе на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку автобус Volkswagen под управлением 63-летнего водителя столкнулся с грузовиком Scania с 39-летним мужчиной за рулем. В результате водитель микроавтобуса погиб на месте, 40-летняя пассажирка грузовика с травмами была госпитализирована.

Позже оказалось, что погибший водитель микроавтобуса был также индивидуальным предпринимателем и выполнял пассажирские перевозки по госконтракту. Управление дорог и транспорта Липецкой области принесло соболезнования в связи с его смертью.

«Управление дорог и транспорта с прискорбием сообщает о том, что сегодня 6 февраля 2022 года скоропостижно ушел из жизни ветеран транспортной отрасли региона, много лет посвятивший деятельности, связанной с перевозкой пассажиров общественным транспортом, индивидуальный предприниматель Ларин Валерий Иванович. Коллектив управления выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Ивановича. Навсегда запомним его как ответственного профессионала своего дела, отзывчивого и добродушного человека. Светлая ему память», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за смерти перевозчика с 7 февраля были временно прекращены перевозки по маршрутам «Липецк — Гудовка», «Липецк — Гнилуша» и «Липецк — Вертячье». Их должны возобновить после заключения нового государственного контракта.