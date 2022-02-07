Москва, , 16:32 — REGNUM Рэп-исполнитель Карандаш (Денис Григорьев) опубликовал новый видеоклип Tesla, посвящённый одноимённой марке электромобилей. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста вечером 6 февраля.

Карандаш Скриншот YouTube

В динамичном видеоряде, насыщенным компьютерной графикой, рэпер демонстрирует «главную мечту рабочего класса» — дорогостоящую иномарку. В съемках клипа также поучаствовал популярный баскетболист Тимофей Мозгов.

Напомним, что дискография Карандаша насчитывает 11 студийных альбомов. Выход последней на текущий момент пластинки KARAN состоялся в 2021 году.

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