Москва, 7 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Карандаш (Денис Григорьев) опубликовал новый видеоклип Tesla, посвящённый одноимённой марке электромобилей. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста вечером 6 февраля.

Скриншот YouTube Карандаш

В динамичном видеоряде, насыщенным компьютерной графикой, рэпер демонстрирует «главную мечту рабочего класса» — дорогостоящую иномарку. В съемках клипа также поучаствовал популярный баскетболист Тимофей Мозгов.

Напомним, что дискография Карандаша насчитывает 11 студийных альбомов. Выход последней на текущий момент пластинки KARAN состоялся в 2021 году.