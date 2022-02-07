Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Начало реконструкции моста через реку Ижору в Тосненском районе Ленинградской области временно остановит движение на федеральной трассе М-10 «Россия», затем на участке будет действовать реверсивный режим. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Трасса М-10 в Ленобласти Пресс-служба Упрдор Северо-Запад

Движение транспорта на 672 км федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург будет полностью перекрыто с 22:00 до 22:30 мск 7 февраля.

«Причина — изменение схемы движения в связи с началом реконструкции моста через реку Ижора. Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов», — указала в дорожном управлении.

Отметим, что данные работы ведутся в рамках проекта реконструкции участка дороги М-10 «Россия» предполагающего строительство развязки с путепроводом, разворотной петли с путепроводом, реконструкцию перекрестка с улицами Павловская и Пушкинская.