Сочи, Краснодарский край, , 16:22 — REGNUM Сноубордиста из Омска спасли на горнолыжном курорте в Сочи, сообщили 7 февраля в пресс-службе МЧС России.

Горнолыжная трасса Светлана Шаповалова© ИА REGNUM

По словам самого туриста, он находился на трассе в районе горнолыжного комплекса «Роза-Хутор», когда начался обильный снегопад. Мужчина случайно съехал с трассы и из-за плохой видимости потерял ориентир.

Спасатели с вертолёта Ка-32 обнаружили туриста на южном склоне горы Каменный столб. Сотрудник МЧС на бортовой лебёдке спустился, туриста подняли на борт вертолёта в спасательной косынке. Мужчину осмотрели медики.