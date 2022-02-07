Сочи, Краснодарский край, 7 февраля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Сноубордиста из Омска спасли на горнолыжном курорте в Сочи, сообщили 7 февраля в пресс-службе МЧС России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горнолыжная трасса

По словам самого туриста, он находился на трассе в районе горнолыжного комплекса «Роза-Хутор», когда начался обильный снегопад. Мужчина случайно съехал с трассы и из-за плохой видимости потерял ориентир.

Спасатели с вертолёта Ка-32 обнаружили туриста на южном склоне горы Каменный столб. Сотрудник МЧС на бортовой лебёдке спустился, туриста подняли на борт вертолёта в спасательной косынке. Мужчину осмотрели медики.