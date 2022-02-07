Нур-Султан, , 16:17 — REGNUM В Казахстане в ходе расследования январских массовых беспорядков правоохранители задержали 35 членов экстремистских организаций. Об этом 7 февраля заявила на брифинге начальник Службы спецпрокуроров Генпрокуратуры республики Ризабек Ожаров.

Беспорядки Mil.ru

«К примеру, в Алма-Ате задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения. При задержании обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению», — сказал Ожаров.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что одна часть этой группы бала на баррикадах в нижней части бывшей столицы Казахстана, а другая — на центральной площади. Они координировали друг с другом свои действия.

Ожаров также обвинил ряд руководителей силовых структур в потакании протестующим или в бездействии во время беспорядков.

Стоит отметить, что наиболее сильные беспорядки в Казахстане были в Алма-Ате. В городе пострадали более 240 зданий.

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